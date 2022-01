Love is in the air, trame dal 24 al 28 gennaio: una sconvolgente scoperta (Di domenica 23 gennaio 2022) Continuano le scaramucce e le schermaglie amorose di Eda e Serkan a Love is in the air, come segnalano le trame dal 24 al 28 gennaio. Innanzitutto, la dottoressa Hulya organizzerà un incontro con la coppia, i loro amici e parenti e li solleciterà a condividere i propri pensieri segreti per inculcare a Kiraz il valore della sincerità. Purtroppo, però, la bambina consumerà involontariamente una merendina alle fragole a cui è allergica e avrà un malore. La piccola verrà subito condotta in ospedale, dove, per fortuna, starà subito meglio. Aydan, in questa occasione, non potrà fare a meno di pensare che anche Kemal, come Kiraz e Serkan, è allergico alle fragole e, dunque, potrebbe essere il padre del giovane. In seguito, l'architetto verrà obbligato dalla Yildiz ad andare a fare la spesa in un supermercato per la prima ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 gennaio 2022) Continuano le scaramucce e le schermaglie amorose di Eda e Serkan ais in the air, come segnalano ledal 24 al 28. Innanzitutto, la dottoressa Hulya organizzerà un incontro con la coppia, i loro amici e parenti e li solleciterà a condividere i propri pensieri segreti per inculcare a Kiraz il valore della sincerità. Purtroppo, però, la bambina consumerà involontariamente una merendina alle fragole a cui è allergica e avrà un malore. La piccola verrà subito condotta in ospedale, dove, per fortuna, starà subito meglio. Aydan, in questa occasione, non potrà fare a meno di pensare che anche Kemal, come Kiraz e Serkan, è allergico alle fragole e, dunque, potrebbe essere il padre del giovane. In seguito, l'architetto verrà obbligato dalla Yildiz ad andare a fare la spesa in un supermercato per la prima ...

Advertising

vicioman : Cesare Cremonini - Buon viaggio (Share the love) In ascolto adesso #nowplaying #radiopaesedelvento - imfungoo : non li seguo i the neighbourhood però so che in i love you esistono altre canzoni oltre sweater weather e afraid - radiokemonia : Stai ascoltando: Tears for Fears - Sowing The Seeds Of Love La musica anni 80 solo su - truemetalonline : Giant: guarda il music video ufficiale di 'The Price of Love' - - hn_starone : RT @likeabyul: JDJDJSJSJS I KNOW OK EULTAE IS THE VILLAIN BUT FOR SOME REASON I LOVE HIM SKSJSKJSJSJDJSSJ -