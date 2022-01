“Le mascherine fornite dalle scuole sono grandi o scomode: i nostri figli non riescono a usarle” (Di domenica 23 gennaio 2022) Bergamo. “Le mascherine fornite dalle scuole sono troppo grandi oppure scomode: i nostri figli e nipoti non riescono a usarle”. Così alcune mamme e nonne bergamasche segnalano problematiche relative ai dispositivi di protezione individuale che vengono distribuiti negli istituti scolastici di diverso ordine e grado. “Le mascherine consegnate nella scuola elementare – spiegano una nonna e una mamma – sono gigantesche e i bambini non riescono a indossarle perchè risultano enormi, troppo grandi. Ma non le portano nemmeno i ragazzi delle medie perchè, avendo due elastici particolarmente larghi, stringono troppo e comprimono le orecchie. ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 gennaio 2022) Bergamo. “Letroppooppure: ie nipoti non”. Così alcune mamme e nonne bergamasche segnalano problematiche relative ai dispositivi di protezione individuale che vengono distribuiti negli istituti scolastici di diverso ordine e grado. “Leconsegnate nella scuola elementare – spiegano una nonna e una mamma –gigantesche e i bambini nona indossarle perchè risultano enormi, troppo. Ma non le portano nemmeno i ragazzi delle medie perchè, avendo due elastici particolarmente larghi, stringono troppo e comprimono le orecchie. ...

chiara_dipa : @Viv_Dany Forse per chiedergli come abbia fatto FCA a produrre delle mascherine come quelle fornite nelle scuole: t… - carmen56 : @ilfoglio_it @AnnalisaChirico In Toscana nn vengono fornite ai docenti le mascherine Ffp2 poi ti fanno fare un tamp… - francotoma73 : @LaVeritaWeb Per non parlare delle mascherine se servissero per fermare i Virus ce le avrebbe fornite Gesù Cristo…e… - francotoma73 : RT @francotoma73: @EsercitoCrucian Se le mascherine servissero per fermare i Virus ce le avrebbe fornite Gesù Cristo…evidentemente bastano… - francotoma73 : RT @francotoma73: @DanixPioli @EsercitoCrucian Se le mascherine servissero per fermare i Virus ce le avrebbe fornite Gesù Cristo…evidenteme… -