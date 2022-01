Kalipè non va in onda, il programma di Massimiliano Ossini salta la puntata del 26 gennaio 2022: ecco cos’è successo (Di domenica 23 gennaio 2022) Cambio di programma per Kalipè, il programma di Rai 2 condotto da Massimiliano Ossini, che ha tenuto compagnia al pubblico per ben quattro settimane. programma che ora, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, si fermerà, per poi tornare in televisione in primavera. Kalipè su Rai 2 non va in onda: ecco perché Kalipé-A un passo d’uomo da quattro settimane sta tenendo compagnia al pubblico di Rai 2, ma presto Massimiliano Ossini si dovrà fermare. Stando alle anticipazioni di TvBlog, la Rai vuole evitare un accavallamento con il Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 1 febbraio. Ed è per questo che mercoledì 26 gennaio Kalipè non andrà in onda, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022) Cambio diper, ildi Rai 2 condotto da, che ha tenuto compagnia al pubblico per ben quattro settimane.che ora, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, si fermerà, per poi tornare in televisione in primavera.su Rai 2 non va inperché Kalipé-A un passo d’uomo da quattro settimane sta tenendo compagnia al pubblico di Rai 2, ma prestosi dovrà fermare. Stando alle anticipazioni di TvBlog, la Rai vuole evitare un accavallamento con il Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 1 febbraio. Ed è per questo che mercoledì 26non andrà in, ...

Advertising

CorriereCitta : #Kalipè non va in onda, il programma di Massimiliano Ossini salta la puntata del 26 gennaio 2022: ecco cos’è succes… - stefano_gatto97 : RT @RaiDue: L'isola, il simbolo di un mondo perfetto. Un equilibrio miracoloso, forse un'utopia. 'Kalipè - A passo d'uomo' è alla ricerca… - RaiDue : L'isola, il simbolo di un mondo perfetto. Un equilibrio miracoloso, forse un'utopia. 'Kalipè - A passo d'uomo' è… - trilubiusgrow : RT @poliziadistato: Spesso insieme alla #poliziadistato per condividere tante avventure ed iniziative. Questa sera non perdete l'appuntame… - PorroPaola : RT @poliziadistato: Spesso insieme alla #poliziadistato per condividere tante avventure ed iniziative. Questa sera non perdete l'appuntame… -

Ultime Notizie dalla rete : Kalipè non Kalipè si ferma: cambio di programmazione per Massimiliano Ossini Massimiliano Ossini e le prossime puntate di Kalipè: il programma di Rai2 tornerà in primavera con due nuove puntate Non andrà in onda mercoledì prossimo, 26 gennaio, Kalipè - A passo d'uomo, il programma condotto da Massimiliano Ossini, che per quattro settimane ha fatto compagnia al pubblico di Rai2 il mercoledì ...

Ascolti Tv 19 gennaio 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time ... chi ha vinto in prime time Nella serata di ieri, mercoledì 19 gennaio 2022, su Rai1 Single ma non ... Su Rai2 Kalipè " A Passo d'Uomo ha interessato 906.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su ...

Massimiliano Ossini e le prossime puntate di: il programma di Rai2 tornerà in primavera con due nuove puntateandrà in onda mercoledì prossimo, 26 gennaio,- A passo d'uomo, il programma condotto da Massimiliano Ossini, che per quattro settimane ha fatto compagnia al pubblico di Rai2 il mercoledì ...... chi ha vinto in prime time Nella serata di ieri, mercoledì 19 gennaio 2022, su Rai1 Single ma... Su Rai2" A Passo d'Uomo ha interessato 906.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su ...