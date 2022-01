Il Toro domina, punito dall'unico tiro in porta. Mandragora super (Di domenica 23 gennaio 2022) L'uno a uno di Raspadori all'88' fa calare il gelo sull'Olimpico Grande Torino proprio quando il Toro pregustava una vittoria che sarebbe stata più che meritata (i granata hanno sbloccato il match con ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 23 gennaio 2022) L'uno a uno di Raspadori all'88' fa calare il gelo sull'Olimpico Grande Torino proprio quando ilpregustava una vittoria che sarebbe stata più che meritata (i granata hanno sbloccato il match con ...

Advertising

Bertolca10 : Il Toro di Juric è uno spettacolo: domina, va in vantaggio, colpisce tre legni. Nel finale però, reazione d'orgogli… - Goalist_it : Il #Torino domina ma non la chiude. E #Raspadori lo beffa all’88’. Finisce 1-1 all’Olimpico?? - Toro_News : ?? Il Toro domina ma spreca e raccoglie un altro pareggio beffardo… ?? Ne parliamo tra un’oretta nello spazio post-p… - ILTOROSIAMONOI : Il Toro domina e spreca,il Sassuolo pareggia - deatoffees : #TorinoSassuolo #Torinofc d'assalto prende possesso di mediana e delle fasce e per 85'domina un #Sassuolo inesisten… -