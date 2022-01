Il Napoli ha superato in scioltezza il gennaio che sembrava l’invasione delle locuste (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Napoli ha battuto quel che resta della Salernitana decimata dal Covid. È stata una partita non giudicabile, troppo ampio il divario. Gli azzurri l’hanno tenuta aperta persino per troppo tempo, circa 48 minuti. Nella ripresa è entrato Insigne (per Lozano) che su rigore molto dubbio ha segnato e ha agguantato Maradona nella classifica dei gol segnati con la maglia del Napoli: 115. La frase del telecronista di Dazn: “Insigne come Maradona”, ovviamente gridata come se fosse apparso un fascio di luce sullo stadio, avrebbe potuto anche provocare moti di piazza. Per fortuna, non è successo nulla. Il popolo è ormai anestetizzato. L’aspetto che vale la pena sottolineare è che il Napoli ha scavallato agevolmente il mese di gennaio che tanto turbamento aveva provocato in una piazza che ama farsi il sangue amaro per niente. La ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilha battuto quel che resta della Salernitana decimata dal Covid. È stata una partita non giudicabile, troppo ampio il divario. Gli azzurri l’hanno tenuta aperta persino per troppo tempo, circa 48 minuti. Nella ripresa è entrato Insigne (per Lozano) che su rigore molto dubbio ha segnato e ha agguantato Maradona nella classifica dei gol segnati con la maglia del: 115. La frase del telecronista di Dazn: “Insigne come Maradona”, ovviamente gridata come se fosse apparso un fascio di luce sullo stadio, avrebbe potuto anche provocare moti di piazza. Per fortuna, non è successo nulla. Il popolo è ormai anestetizzato. L’aspetto che vale la pena sottolineare è che ilha scavallato agevolmente il mese diche tanto turbamento aveva provocato in una piazza che ama farsi il sangue amaro per niente. La ...

