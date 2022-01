Covid in Toscana: 26 morti (13 uomini e 13 donne, età media 83,5 anni), oggi 23 gennaio. E 10.904 nuovi contagi (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono 8.033 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.551 a Firenze, 696 a Prato, 737 a Pistoia, 568 a Massa Carrara, 764 a Lucca, 828 a Pisa, 534 a Livorno, 582 ad Arezzo, 410 a Siena, 260 a Grosseto, 103 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono 8.033 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.551 a Firenze, 696 a Prato, 737 a Pistoia, 568 a Massa Carrara, 764 a Lucca, 828 a Pisa, 534 a Livorno, 582 ad Arezzo, 410 a Siena, 260 a Grosseto, 103 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 23 gennaio TOSCANA Sono 10.904 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati inoltre altri 26 morti. 4.363 i casi confermati con ...

In calo i ricoverati per Covid ma altri 26 morti 1 - - > TOSCANA - Si allenta la pressione sugli ospedali toscani: nel bollettino Covid di oggi i ricoverati sono 1.454, 21 in meno rispetto a ieri. Nel dettaglio, sono 121 in terapia intensiva, uno ...

