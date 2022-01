Corsa al Quirinale, oggi il vertice di centrosinistra - L'ipotesi dei due faccia a faccia di Letta con Salvini e Meloni (Di domenica 23 gennaio 2022) Alla vigilia del primo voto per eleggere il prossimo presidente della Repubblica, il centrosinistra si riunisce a Roma in mattinata. Oltre a Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza , al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 gennaio 2022) Alla vigilia del primo voto per eleggere il prossimo presidente della Repubblica, ilsi riunisce a Roma in mattinata. Oltre a Enrico, Giuseppe Conte e Roberto Speranza , al ...

petergomezblog : Quirinale, la diretta – Berlusconi si arrende e rinuncia alla corsa. Dopo il passo indietro Forza Italia e Fdi dico… - riotta : .@berlusconi si ritira da corsa #Quirinale ma senza endorsement #Draghi il centrodestra finora senza guida e diviso. Vedremo al voto - 6000sardine : #Berlusconi si ritira per la corsa al Quirinale. Finisce un brutto scherzo. Speriamo che adesso non ne arrivino a… - scioperato1 : RT @NicolaPorro: #Berlusconi si ritira dalla corsa al #Quirinale. Ed è una vittoria politica senza troppi se e senza troppi ma: ecco perché… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Berlusconi rinuncia alla corsa al Quirinale. Ma non rinuncia a provare ad affondare Draghi -