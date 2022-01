Calcio a 5, Europei 2022: Serbia-Ucraina 1-6, partita a senso unico (Di domenica 23 gennaio 2022) La seconda tornata di incontri agli Europei 2022 di Calcio a 5 si è appena aperta in Olanda. Ad Amsterdam, nel Gruppo A, che comprende i padroni di casa dell’Olanda e i campioni in carica del Portogallo, si sono invece affrontate Serbia e Ucraina. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Calcio a 5, Europei 2022: Serbia-Ucraina 1-6 LA CRONACA Allo Ziggo Domme di Amsterdam, non c’è mai confronto: Shoturma e compagni triturano la compagine serba sin dai primi minuti. Dopo settanta secondi Zvarych sblocca la contesa per lo 0-1 ucraino, preludio a quello che succederà durante tutto il match. Poco prima del sesto, ecco l’autorete di Vasic per lo 0-2. Un episodio simbolo della pressione che la squadra in maglia gialla ha ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) La seconda tornata di incontri aglidia 5 si è appena aperta in Olanda. Ad Amsterdam, nel Gruppo A, che comprende i padroni di casa dell’Olanda e i campioni in carica del Portogallo, si sono invece affrontate. Andiamo a vedere come sono andate le cose.a 5,1-6 LA CRONACA Allo Ziggo Domme di Amsterdam, non c’è mai confronto: Shoturma e compagni triturano la compagine serba sin dai primi minuti. Dopo settanta secondi Zvarych sblocca la contesa per lo 0-1 ucraino, preludio a quello che succederà durante tutto il match. Poco prima del sesto, ecco l’autorete di Vasic per lo 0-2. Un episodio simbolo della pressione che la squadra in maglia gialla ha ...

