Biathlon | mass start femminile Anterselva 2022 | Wierer torna alla vittoria | seconda Alimbekava

(Di domenica 23 gennaio 2022) Una splendida Dorothea, e lo fa sulle piste di casa. Ad, nellavalida per la Coppa del Mondo 2021/di, l’azzurra si è portata a casa il primo posto con un errore al primo poligono e uno al secondo, ma con due zeri negli ultimi due che gli hanno permesso di chiudere in 35:58.7 davantibielorussa Dzinara, con un solo errore al terzo poligono, (+3.7) efrancese Anais Chevalier-Bouchet (+11.6), con un errore a terra. Quarto posto per Kristina Reztsova, seguita da Justine Braisaz-Bouchet. Male Lisa Vittozzi che chiude 30esima con un totale di nove errori ai poligoni. Con questa, ...

Daniele82659612 : Continua la bella giornata per lo sport Italiano , vittoria nella mass start femminile di Dorotea Wierer nel biathl… - sportface2016 : #Biathlon | Mass start femminile #Anterselva 2022: Dorothea #Wierer torna alla vittoria - sognolimpico : ???? Strepitosa #dorotheawierer che vince la Mass start, in casa ad Anterselva!??DOROthea! #sognolimpico… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: Dorothea Wierer vince la Mass Start di Anterselva #biathlon #biathlon #23Gennaio #biathlon - neveitalia : Biathlon: Dorothea Wierer vince la Mass Start di Anterselva #biathlon #biathlon #23Gennaio #biathlon… -

Lasciata alle spalle la doppia tappa tedesca, i protagonisti della Coppa del Mondo di biathlon chiudono la tappa ad Anterselva. Sabrina Gandolfi - In studio: Paolo De Chiesa ore 15:10: Coppa del Mondo 2021/22 Prova Individuale Femminile Mass Start (diretta) da Anterselva [Bolzano] Telecronaca: Luca Di Bella. Biathlon - Bellissima vittoria in rimonta per l'azzurra, che si aggiudica la mass start sulle nevi di casa sua, ad Anterselva. Una splendida Dorothea Wierer torna alla vittoria, e lo fa sulle piste di casa di Anterselva, nella mass start valida per la Coppa del Mondo 2021/2022.