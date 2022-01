Australian Open 2022, Jannik Sinner e il piano per battere Alex de Minaur: pazienza e coraggio nei colpi (Di domenica 23 gennaio 2022) Domani, non prima delle 04.30 italiane, la Rod Laver Arena sarà teatro della sfida valida per gli ottavi di finale degli Australian Open 2022 tra Jannik Sinner e Alex de Minaur. L’altoatesino va a caccia della qualificazione dei quarti per la prima volta in questo Slam, dovendo affrontare un de Minaur che potrà contare sul supporto del pubblico per avere ancora più energia. Cosa dovrà fare quindi Jannik per battere il padrone di casa? Dovrà replicare lo spartito che gli aveva permesso di battere l’aussie nei due precedenti, ovvero alle Next Gen ATP Finals e nell’ATP di Sofia. Sinner è dotato di un tennis offensivo più efficace del suo avversario e la capacità di concludere il punto ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Domani, non prima delle 04.30 italiane, la Rod Laver Arena sarà teatro della sfida valida per gli ottavi di finale deglitrade. L’altoatesino va a caccia della qualificazione dei quarti per la prima volta in questo Slam, dovendo affrontare un deche potrà contare sul supporto del pubblico per avere ancora più energia. Cosa dovrà fare quindiperil padrone di casa? Dovrà replicare lo spartito che gli aveva permesso dil’aussie nei due precedenti, ovvero alle Next Gen ATP Finals e nell’ATP di Sofia.è dotato di un tennis offensivo più efficace del suo avversario e la capacità di concludere il punto ...

Advertising

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - ItaliaTeam_it : ALÉ JANNIK! ?? Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open, il giapponese Taro Daniel superato in quattro set!… - Giornaleditalia : #italpresssport Bolelli e Fognini ai quarti degli Australian Open nel doppio - OA_Sport : #AusOpen Scopriamo quali sono le chiavi tattiche che consentiranno a Sinner di battere de Minaur -