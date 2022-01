(Di domenica 23 gennaio 2022)hadi scemenze e mai come quando le cose sono così inesorabilmente cupe. Portateci delle scenografie assurde. Portateci trame ridicole. Portateci un’escalation di nonsense, melodramma, irrealismo e tutto il resto ad alta energia e bassa posta in gioco. Portateci fuori di noi per un’ora, un capitolo o un rullo alla volta. Ecco cosa potete trovare in81 di Netflix.81: un successo da capire Affinché l’hokum abbia successo hadi prendersi sul serio: niente cenni, ammiccamenti alla telecamera o ghigni cinici nella sceneggiatura. I creatori devono giocare dritto, in modo che gli spettatori possano prenderlo come vogliono. Su tutte queste basi, la nuovadi Netflix,81, si dimostra ...

Advertising

periodicodaily : Archive 81: la serie horror di cui l’umanità aveva bisogno #Archive81 #Netflix - paolobitwo : 'Archive 81' è una serie fatta bene, con una storia abbastanza originale (del resto è basato su un podcast) e una s… - iBlulady : Dopo tante serie e film lasciati dopo 20 minuti, finalmente, ho finito la prima puntata di Archive 81 e ho voglia d… - Screenweek : #Archive81 La serie di #RebeccaSonneshine dal podcast di Daniel Powell e Marc Sollinger, è un bignami di horror cos… - Volleyball_it : ??NEWSLETTER: Campionati di Serie B: come cambiano i calendari. Modena: salgono a 8 i positivi al covid. - Le partit… -

Ultime Notizie dalla rete : Archive serie

Netflix ha sfornato un'altra intrigantehorror,81 infatti ha già conquistato gli utenti della piattaforma di streaming da quando ha fatto il suo debutto il 14 gennaio scorso. Molti fan adesso si chiederanno quando e se ci ...Anche se in realtà, come potete leggere nella nostra recensione di81 , laè anche molto di più. Protagonista è Dan (Mamoudou Athie), un giovane archivista che viene incaricato di ...Teenager Ebenezer Annan played his first Italian Serie A match on Friday, 21 January 2022, as a second-half substitute for Bologna in their 2-1 defeat Hellas Verona.Non prendete impegni per questo weekend, Netflix, infatti, ha aggiornato il suo catalogo con un sacco di nuove produzioni da non perdere. Quest’oggi, infatti, andremo a vedere i migliori film da guard ...