Ad Amici 21 continuano le classifiche: Gerry Scotti giudica le cover (Di domenica 23 gennaio 2022) Una nuova puntata di Amici 21 sta per andare in onda oggi, 23 gennaio 2022, come sempre alle 14 su Canale 5. Saprete che i cantanti e i ballerini, stanno per conquistare la maglia per il serale ma prima, ci sono nuove sfide da fare, nuove esibizioni e classifiche. Nella puntata di Amici 21 in onda questo pomeriggio, come rivelano le anticipazioni, a giudicare sarà Gerry Scotti che farà la classifica delle cover che i cantanti e le cantanti hanno preparato questa settimana. Ma non solo, ci saranno anche altre due classifiche, una fatta da Pippo Baudo che in settimana ha ascoltato tutte le esibizioni dei ragazzi e poi una fatta da Linus che , se non abbiamo capito male, sarà anche ospite in studio. A dimostrazione di come cambi per tutti il giudizio sui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 23 gennaio 2022) Una nuova puntata di21 sta per andare in onda oggi, 23 gennaio 2022, come sempre alle 14 su Canale 5. Saprete che i cantanti e i ballerini, stanno per conquistare la maglia per il serale ma prima, ci sono nuove sfide da fare, nuove esibizioni e. Nella puntata di21 in onda questo pomeriggio, come rivelano le anticipazioni, are saràche farà la classifica delleche i cantanti e le cantanti hanno preparato questa settimana. Ma non solo, ci saranno anche altre due, una fatta da Pippo Baudo che in settimana ha ascoltato tutte le esibizioni dei ragazzi e poi una fatta da Linus che , se non abbiamo capito male, sarà anche ospite in studio. A dimostrazione di come cambi per tutti il giudizio sui ...

Advertising

elisa_c_c : RT @repelloidiotas: Be' che dire Jerusalemmine e Jerusalemmini, continuano a darci dei visionari anche dopo ieri. Insomma, non credono se n… - repelloidiotas : Be' che dire Jerusalemmine e Jerusalemmini, continuano a darci dei visionari anche dopo ieri. Insomma, non credono… - DelmonteRinaldo : @Dakini02478820 @Pietro_Otto BRAVO DOTT PERRONNE ACHE I MIE AMICI SPIRITUALI DOTT DELL’UNIVERSO MI HANNO AVVISATO D… - duiliocangiari : Continuano e si intensificano gli interventi per la pulizia del nostro territorio..Stamattina con gli amici del gru… - silvadeluca : RT @araccontarlo: Mi rivolgo a tutte le amiche e amici affinchè ritwittino questo mio post scrivendo: BOICOTTATE IL @fattoquotidiano Non co… -