Trovato morto in casa | aveva 124 serpenti | compresi cobra e mamba neri

aveva in casa 124 serpenti. Alcuni velenosi. Un uomo di 49 anni è stato Trovato morto nella sua abitazione, e così sono stati scoperti anche i rettili. Siamo nella Contea di Charles in Maryland. Secondo quanto riporta l'Independent, l'uomo – di cui non è stata resa nota l'identità – teneva i rettili in terrari su scaffali di metallo. Tra i serpenti trovati, alcuni dei quali sono illegali in Maryland, vi sono pitoni, serpenti a sonagli, cobra e mamba neri. La polizia ha avviato un'indagine sulla morte dell'uomo, ma non ritiene che si tratti di omicidio.

