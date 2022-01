Taranto, due agenti feriti da colpi d’arma da fuoco. La sparatoria ripresa da una telecamera di sicurezza (il video) (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono veramente incredibili le immagini catturate da una telecamera di sicurezza in via Magna Grecia, nel centro di Taranto. Poco prima di mezzogiorno, una pattuglia che inseguiva un malvivente in fuga è stata bersagliata da alcuni colpi di pistola. L’uomo, che stava scappando dopo aver provato a rubare una macchina, si è avvicinato all’auto della polizia e, pistola in pugno, ha sparato contro gli agenti a distanza ravvicinata. L’uomo, un’ex guardia giurata di 42 anni, è fuggito a piedi ed è stato fermato poco dopo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono veramente incredibili le immagini catturate da unadiin via Magna Grecia, nel centro di. Poco prima di mezzogiorno, una pattuglia che inseguiva un malvivente in fuga è stata bersagliata da alcunidi pistola. L’uomo, che stava scappando dopo aver provato a rubare una macchina, si è avvicinato all’auto della polizia e, pistola in pugno, ha sparato contro glia distanza ravvicinata. L’uomo, un’ex guardia giurata di 42 anni, è fuggito a piedi ed è stato fermato poco dopo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

