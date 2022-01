Rugby Seven: Malaga, nel maschile in semifinale Sudafrica, Australia, Inghilterra e Argentina (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è conclusa oggi la fase a gironi della tappa di Malaga delle Sevens Series e sono andati in scena i quarti di finale. Terza tappa del tour mondiale, dopo che il Sudafrica ha dominato le prime due tappe in campo maschile. E la seconda giornata conferma anche in Spagna quanto visto sino a oggi. Nella pool A è caratterizzata dal forfait delle Fiji, che riduce a sole tre le squadre partecipanti, il Sudafrica chiude imbattuto il girone battendo 43-0 l’Inghilterra. Blitzbokke dunque primi nel girone e anche Inghilterra qualificata ai quarti di finale. Nella pool B, invece, l’Irlanda chiude imbattuta superando 10-5 l’Australia, mentre la Germania batte 29-0 il Giappone. Irlanda ai quarti da prima in classifica, Australia ai quarti e ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è conclusa oggi la fase a gironi della tappa didelles Series e sono andati in scena i quarti di finale. Terza tappa del tour mondiale, dopo che ilha dominato le prime due tappe in campo. E la seconda giornata conferma anche in Spagna quanto visto sino a oggi. Nella pool A è caratterizzata dal forfait delle Fiji, che riduce a sole tre le squadre partecipanti, ilchiude imbattuto il girone battendo 43-0 l’. Blitzbokke dunque primi nel girone e anchequalificata ai quarti di finale. Nella pool B, invece, l’Irlanda chiude imbattuta superando 10-5 l’, mentre la Germania batte 29-0 il Giappone. Irlanda ai quarti da prima in classifica,ai quarti e ...

