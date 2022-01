Real Sociedad vs Getafe: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 22 gennaio 2022) La Real Sociedad affronta l’incontro di domenica 23 gennaio con il Getafe dopo aver finalmente terminato la serie di vittorie consecutive nella Liga con la vittoria sul Celta Vigo. Mentre i padroni di casa sono al quinto posto in classifica, il Getafe ha ora quattro punti di vantaggio dalla zona retrocessione dopo la sua recente rinascita. Il calcio di inizio di Real Sociedad vs Getafe è previsto alle 18:30 Prepartita Real Sociedad vs Getafe: a che punto sono le due squadre? Real Sociedad La Real Sociedad ha concluso il 2021 con una serie di quattro sconfitte consecutive, una serie di risultati che avevano il potenziale per lasciarla alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) Laaffronta l’incontro di domenica 23 gennaio con ildopo aver finalmente terminato la serie di vittorie consecutive nella Liga con la vittoria sul Celta Vigo. Mentre i padroni di casa sono al quinto posto in classifica, ilha ora quattro punti di vantaggio dalla zona retrocessione dopo la sua recente rinascita. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Laha concluso il 2021 con una serie di quattro sconfitte consecutive, una serie di risultati che avevano il potenziale per lasciarla alla ...

