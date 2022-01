Quirinale | fonti M5S | “Centrodestra non si chiuda in vicolo cieco”

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La fermezza del nostro ‘No’, il dialogo intrattenuto da Conte con i rappresentanti dele le possibili azioni forti che abbiamo paventato hanno sicuramente inciso sul doveroso ritiro della candidatura da parte di Silvio Berlusconi. Ora ilnon sidi nuovo in un, non è il momento della supponenza per nessuno”. Lo riferisconodel M5S dopo il vertice del. “Non si crei un nuovo stallo sbandierando presunte prelazioni e precedenze. Non siamo al campetto sotto casa, dove si invoca la proprietà del pallone per scegliere chi gioca…”. “E’ il momento della responsabilità: si favorisca il dialogo per individuare il profilo autorevole e condiviso che serve a tutto il Paese. Le forze politiche agiscano ...

Advertising

Tommasolabate : Il 95% delle fonti ascoltate stamattina è certo che Berlusconi si chiamerà fuori. Fosse stato un altro, avremmo co… - Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Camera Fico avrebbe proposto, a quanto apprende l'ANSA da fonti parlamentari, il parcheggio di… - infoitinterno : Quirinale: fonti M5s, governo Draghi continui a pieno regime - infoitinterno : Quirinale: fonti M5s, azioni forti paventate inciso su ritiro Cav -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale fonti

Il centrosinistra potrebbe scegliere il nome di Andrea Riccardi come candidato di bandiera nelle prime votazioni per il. Lo si apprende da diversedi centrosinistra. Il nome sarebbe ...L'idea - spiegano qualificatedi centrodestra - sarebbe, come centrodestra, di proporre una '... La questione di Draghi al, sulla quale non abbiamo espresso alcun giudizio, non è stata ..."La fermezza del nostro 'No', il dialogo intrattenuto da Conte con i rappresentanti del centrodestra e le possibili azioni forti che abbiamo paventato hanno sicuramente inciso sul doveroso ritiro dell ...Roma, 22 gen. (LaPresse) - "Ora il centrodestra non si chiuda di nuovo in un vicolo cieco, non è il momento della supponenza per nessuno. Non si crei un nuovo ...