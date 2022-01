Quirinale: Conte vede vertici M5S, restano dubbi su Draghi (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, nuova cabina di regia questa mattina, attorno alle 9, tra il leader del M5S Giuseppe Conte e i vertici pentastellati. Sul tavolo, naturalmente, il dossier Quirinale a meno di 48 ere dal voto, nell'attesa del nuovo vertice del cosiddetto fronte progressista -domani in mattinata il nuovo incontro di Conte con Enrico Letta e Roberto Speranza- e del confronto di oggi dei leader del centrodestra, slittato alle 18. Conte ha aggiornato i suoi sugli ultimi contatti, compreso lo scambio avuto ieri con Giorgia Meloni. Tornando a vagliare tutte le possibili opzioni in campo. Sull''operazione D', ovvero sul nome di Mario Draghi al Colle, restano i dubbi, a partire dalla 'tenuta', anche elettorale, del M5S ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, nuova cabina di regia questa mattina, attorno alle 9, tra il leader del M5S Giuseppee ipentastellati. Sul tavolo, naturalmente, il dossiera meno di 48 ere dal voto, nell'attesa del nuovo vertice del cosiddetto fronte progressista -domani in mattinata il nuovo incontro dicon Enrico Letta e Roberto Speranza- e del confronto di oggi dei leader del centrodestra, slittato alle 18.ha aggiornato i suoi sugli ultimi contatti, compreso lo scambio avuto ieri con Giorgia Meloni. Tornando a vagliare tutte le possibili opzioni in campo. Sull''operazione D', ovvero sul nome di Marioal Colle,, a partire dalla 'tenuta', anche elettorale, del M5S ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - lorepregliasco : **FLASH -QUIRINALE: CONTE VEDE VERTICI M5S, RESTANO DUBBI SU DRAGHI- FLASH** = (Ile/Adnkronos) - Mov5Stelle : La nostra assemblea parlamentare ha dato pieno mandato al presidente Giuseppe Conte con l'obiettivo per il Quirinal… - danieledv79 : RT @janavel7: #Quirinale. Al gran mercato delle vacche. L'ex ministro M5s Fraccaro ha trattato con Salvini un pacchetto di voti per Tremont… - annalisapanello : RT @janavel7: #Quirinale. Al gran mercato delle vacche. L'ex ministro M5s Fraccaro ha trattato con Salvini un pacchetto di voti per Tremont… -