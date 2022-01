Piazza San Carlo, arriva la sentenza definitiva: la banda del peperoncino condannata a dieci anni (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono arrivate ieri sera le condanne in via definitiva dei quattro giovani della banda del peperoncino, responsabili della tragedia del 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo, a Torino, durante la proiezione di Juventus-Real Madrid di Champions. La notizia è sulla Stampa. I quattro spruzzarono uno spray al peperoncino per confondere il pubblico e derubarlo. Il fuggi fuggi che si scatenò portò a 1.500 feriti e due morti. In tutti e tre i gradi di giudizio ha retto l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale: spruzzando lo spray, i ragazzi hanno accettato implicitamente il rischio che avvenisse una tragedia. “Ed ecco la pronuncia nei dettagli: dieci anni, quattro mesi e 20 giorni di reclusione sono stati inflitti a Sohaib Bouimadaghen, 21 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) Sonote ieri sera le condanne in viadei quattro giovani delladel, responsabili della tragedia del 3 giugno 2017 inSan, a Torino, durante la proiezione di Juventus-Real Madrid di Champions. La notizia è sulla Stampa. I quattro spruzzarono uno spray alper confondere il pubblico e derubarlo. Il fuggi fuggi che si scatenò portò a 1.500 feriti e due morti. In tutti e tre i gradi di giudizio ha retto l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale: spruzzando lo spray, i ragazzi hanno accettato implicitamente il rischio che avvenisse una tragedia. “Ed ecco la pronuncia nei dettagli:, quattro mesi e 20 giorni di reclusione sono stati inflitti a Sohaib Bouimadaghen, 21 ...

