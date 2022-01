Pd | non consentiremo assalto centrodestra al Colle

Advertising

antonellalopret : @GiovanniAgost20 Non lo consentiremo a costo di imbracciar i forconi! È un insulto giá solo che se ne parli... -

Un assalto che respingiamo e", hanno detto fonti dem all'Ansa. 'I numeri lo certificano: nessuno ha la maggioranza in questo Parlamento eè con una campagna mediatica martellante ...Un assalto che respingiamo e. I numeri lo certificano: nessuno ha la maggioranza in questo Parlamento eè con una campagna mediatica martellante che il centrodestra la otterrà"."...Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Il centrodestra da settimane sta bloccando il Paese col suo impossibile assalto al Colle. Un assalto che respingiamo e non consentiremo". E' quanto si apprende da fonti del ...Tornano le Sardine. Per lunedì prossimo, alle ore 17, il movimento ha indetto una manifestazione in piazza del Popolo contro la candidatura di Silvio Berlusconi come presidente della Repubblica. L’ini ...