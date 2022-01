Nobbovaldo e il ricatto dal cyberspazio | il videogioco per imparare la Cybersecurity

Leggi su velvetmag

(Di sabato 22 gennaio 2022) È stato presentato al RomeVideoGameLab, Nabbovaldo e ildal; ilperla. Un’innovazione nel mondo del gaming, che arriva nelle classi e si ‘trasforma’ in didattica. In occasione dell’evento, dedicato quest’anno a Umano e digitale, è stato esposto il progetto inerente alpensato per avvicinare gli alunni tra gli 11 e i 13 anni ai temi dellae per migliorare i comportamenti online. Conoscere Internet Come rivela il comunicato che diffonde la notizia, Nabbovaldo e ildelè stato presentato attraverso una cronaca video realizzata da Giorgia Bassi e Beatrice Lami; la presentazione si è tenuta agli Studi di Cinecittà. Si tratta di “un’avventura ...