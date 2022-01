Muffin ai mirtilli | i fantastici dolcetti velocissimi da preparare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 22 gennaio 2022) Isono sicuramente tra le opportunità più buone che esistono per la colazione o per un fine pasto. Oggi però tralasciamo la ricetta classica che li vede bianchi o al cioccolato, in quanto vi proponiamo una variante di frutta con i. Vi assicuriamo che sono una vera bontà che con il loro gusto delicato riusciranno a conquistarvi al primo morso. Di seguito potete trovare elencati tutti gli ingredienti che dovete procurarvi e il procedimento da seguire per realizzare questo buonissimo dolce. Ingredienti 150 gr Farina per dolci mezza bustina di Lievito per dolci 75 gr Zucchero 50 gr Olio semi 80 gr Panna acida (o Yogurt) 1 Uovo medio 125 grfreschi la buccia grattugiata di mezzo limone bio Procedimento La prima cosa da fare per poter gustare iaiè ...