Morte di Luana D'Orazio: per l'Inail la sua vita vale 166mila euro (Di sabato 22 gennaio 2022) L'Inail ha fatto i conti: ai familiari superstiti di Luana D'Orazio, morta inghiottita da un macchinario tessile il 3 maggio 2021 a Montemurlo (Prato), spettano 166.000 euro d'indennizzo. La cifra, secondo quanto appreso, è stata calcolata dall'istituto in base alle sue tabelle. La somma del risarcimento dell'Inail dovrebbe avere come solo beneficiario il figlio di Luana L'articolo proviene da Firenze Post.

