Litfiba | Renzulli ricorda “Infinito” | «L’album che ha venduto di più | ma anche il più controverso»

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 gennaio 2022) foto RicPicFIRENZE – «”” uscì nel gennaio 1999 e rimase in classifica per mesi conquistando il Disco di Diamante. In assolutoche hadi più nella nostra storia, nonché il più, essendo stilisticamente molto diverso dai lavori precedenti. Di parole ne sono già state dette fin troppe e non mi sembra il caso di ripetersi». Con queste parole il chitarrista dei, Ghigo, parla di “”, ultimo lavoro della band toscana uscito con Piero Pelù alla voce prima della reunion del 2010. Il disco all’epoca fu molto criticatose non mancava di contenere alcuni pezzi validi, come ad esempio “Vivere il mio tempo”, chedefinisce «una bella ballata, a mio avviso il brano più intenso ...