Legrottaglie | ' Milan da Scudetto ma occhio a questa Juve Dybala? Ora sta a lui rinnovare o meno'

(Di sabato 22 gennaio 2022) Una sfida per rimanere aggrappati al sognoe a un posto Champions. Domenica sera a San Sirontus , una partita che non è mai stata come le altre. A parlarne è il doppio ex Nicola ...

Advertising

news24_inter : #Legrottaglie vota #Inter: «La più forte ??» - sportli26181512 : Legrottaglie: 'Direi di non andare a comprare il difensore a gennaio. Su Kalulu e Tomori...': Intervenuto a Sky Spo… -

Ultime Notizie dalla rete : Legrottaglie Milan

Leggo.it

Domenica sera a San Siro- Juventus , una partita che non è mai stata come le altre. A parlarne è il doppio ex Nicola, in bianconero dal 2003 al 2004 e dal 2006 al 2010, in ...1 L'ex difensore di Juventus e, Nicola: 'Vlahovic un mix di Trezeguet e Ibrahimovic '. E che stoccata all'allenatore bianconero Allegri …Una sfida per rimanere aggrappati al sogno Scudetto e a un posto Champions. Domenica sera a San Siro Milan-Juventus, una partita che non è mai stata come le altre. A parlarne è ...L'ex difensore di Juventus e Milan, Nicola Legrottaglie: "Vlahovic un mix di Trezeguet e Ibrahimovic". E che stoccata all'allenatore bianconero ...