Inter - Venezia 0 - 1 | la diretta | gran stacco di testa di Henry | lagunari avanti a sorpresa

(Di sabato 22 gennaio 2022) Contro undecimato dal Covid l'di Simone Inzaghi scende in campo a San Siro per cercare di allungare il passo in classifica e staccare le inseguitrici, in primis il Milan , impegnato ...

Inter : ?? | STORIE ???? La maglia nerazzurra e le passioni: Radu si racconta ???? - Inter : ?? | INTER V VENEZIA ? QUIZ ?? Chi ha deciso l'ultimo #InterVenezia a San Siro il 16 settembre 2001? ?? Hai indovina… - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Qual è stato l'unico giocatore che ha messo a segno una tripletta in… - leleraffa2 : RT @pauloflorenz: CHIARAMENTE IRREGOLARE IL GOL DELL’#Inter !! Il difensore del Venezia ha il segno della gomitata di #Dzeko .. Ricordo un… - _special_cla_ : RT @perelaa: Al 45’ di Inter Venezia il controllo VAR più misterioso di sempre, momento magico -

Contro undecimato dal Covid l'di Simone Inzaghi scende in campo a San Siro per cercare di allungare il passo in classifica e staccare le inseguitrici, in primis il Milan , impegnato domani sera ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER ...Risultato in diretta, gol e highlights da San Siro dove l'Inter di Simone Inzaghi ospita il Venezia di Zanetti ...Marco Modolo, difensore e capitano del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Inter: "Sarebbe stato bello avere tutti i compagni a disposizione, sono sicuro che chi è qui q ...