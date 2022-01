Inter, un gol di Barella per raggiungere il Venezia di Henry: 1-1 all’intervallo (Di sabato 22 gennaio 2022) Sembrava poco più di una passeggiata di salute per l’Inter di Inzaghi la sfida al Venezia di Zanetti, positivo al Covid e quindi sostituito dal suo vice. E questo perché, al di là dell’enorme differenza di valore tra le due squadre, i lagunari sono letteralmente decimati dal Covid. Oltre all’allenatore sono risultati positivi, in questi giorni, 8 calciatori. Qualcuno si è negativizzato, ma la situazione è assolutamente emergenziale. In campo, però, non si vede: il Venezia è passato in vantaggio con un gol di Henry, di testa, e ha creato diversi problemi all’Inter soprattutto in contropiede. Per dire: sono stati ammoniti sia Bastoni che Barella. È stato proprio il centrocampista sardo, poi, a pareggiare i conti sul finire del primo tempo, ribattendo in rete una respinta del buon ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) Sembrava poco più di una passeggiata di salute per l’di Inzaghi la sfida aldi Zanetti, positivo al Covid e quindi sostituito dal suo vice. E questo perché, al di là dell’enorme differenza di valore tra le due squadre, i lagunari sono letteralmente decimati dal Covid. Oltre all’allenatore sono risultati positivi, in questi giorni, 8 calciatori. Qualcuno si è negativizzato, ma la situazione è assolutamente emergenziale. In campo, però, non si vede: ilè passato in vantaggio con un gol di, di testa, e ha creato diversi problemi all’soprattutto in contropiede. Per dire: sono stati ammoniti sia Bastoni che. È stato proprio il centrocampista sardo, poi, a pareggiare i conti sul finire del primo tempo, ribattendo in rete una respinta del buon ...

