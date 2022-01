Inter, tegola Correa: spunta l’idea last minute per ‘salvare’ Inzaghi (Di sabato 22 gennaio 2022) Inzaghi dovrà rinunciare a Correa e l’Inter si sta muovendo per sopperire all’assenza dell’argentino con una vecchia conoscenza del tecnico Nuova idea di mercato per l’attacco dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Joaquin Correa in un periodo fondamentale della stagione. Il calciatore argentino nella partita di Coppa Italia contro l’Empoli si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 22 gennaio 2022)dovrà rinunciare ae l’si sta muovendo per sopperire all’assenza dell’argentino con una vecchia conoscenza del tecnico Nuova idea di mercato per l’attacco dell’. La squadra di Simonedovrà rinunciare a Joaquinin un periodo fondamentale della stagione. Il calciatore argentino nella partita di Coppa Italia contro l’Empoli si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

news24_inter : Tegola #Correa per Inzaghi: salta sei partite ?? - infoitsport : Tegola Inter, nuovi esami per Correa | I tempi e le ultime verso il Milan - MilanPress_it : Tegola per Inzaghi che perde un attaccante in vista del #derby #Inter - LeBombeDiVlad : ?? #Inter, tegola #Correa Ecco l'esito degli esami per il Tucu ???? #LBDV #SerieA - RadioRossonera : ??Tegola Correa: l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero in vista di #Inter - #Milan -