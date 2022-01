Il loro è un amore che dura da più di 30 anni, sapete chi è la moglie di Roberto Baggio? (Di sabato 22 gennaio 2022) Roberto Baggio è la leggenda del calcio e dello sport italiano, ma sapete chi è sua moglie? Il loro amore dura da più di 30 anni. Insieme a Luca Argentero, sarà anche lui l’ospite speciale di questo terzo appuntamento di C’è posta per te. Stiamo parlando proprio di lui: Roberto Baggio, vera e propria leggenda L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 22 gennaio 2022)è la leggenda del calcio e dello sport italiano, machi è sua? Ilda più di 30. Insieme a Luca Argentero, sarà anche lui l’ospite speciale di questo terzo appuntamento di C’è posta per te. Stiamo parlando proprio di lui:, vera e propria leggenda L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AGisotti : 'Vorrei dire a questi padri, a queste madri, che per me sono degli eroi perché trovo in loro il coraggio di chi ris… - DenizItalia : Zehra dice a Serdar che con il loro amore ora sono problemi..speriamo di no, l'amore vale sempre la pena viverlo… - OKalitera : Con quei post it hanno iniziato a difendere i loro sentimenti,a non darli in pasto a chiunque,a proteggersi. Sarebb… - CHENBAE45959461 : RT @viadiqua1: Kabir che si accerta che Lulu resti anche se Manuel lascerà la gara e le dice “si lo so, e’ amore vero”. Kabir ha benedetto… - _sere1325 : RT @LGrullita: Miri a jess: certo che lulu e manu si amano proprio tanto. Sono bellissimi. Tu lo sai che questo amore sarà per tutta la vit… -