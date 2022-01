Gestione casi covid, scuole siciliane in difficoltà. Allarme della Cgil (Di sabato 22 gennaio 2022) A poco meno di una settimana dalla ripresa delle lezioni, è già emergenza nelle scuole. “La situazione rischia di sfuggire di mano. Temiamo complicazioni ulteriori senza misure correttive. La prossima settimana rischia di paralizzarsi tutto e questo è grave, proprio nel momento in cui alcune scuole si stavano offrendo come sedi anche a sostegno della campagna vaccinare”, dichiarano il segretario generale della il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 22 gennaio 2022) A poco meno di una settimana dalla ripresa delle lezioni, è già emergenza nelle. “La situazione rischia di sfuggire di mano. Temiamo complicazioni ulteriori senza misure correttive. La prossima settimana rischia di paralizzarsi tutto e questo è grave, proprio nel momento in cui alcunesi stavano offrendo come sedi anche a sostegnocampagna vaccinare”, dichiarano il segretario generaleil Mattino di Sicilia.

