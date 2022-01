“Ecco come cureremo Mustafa”: il dottor Teti racconta le sfide che dovrà affrontare il bambino (Di sabato 22 gennaio 2022) Mustafa, sei anni, e Munzir, 35 anni, sono vittime delle gravissime conseguenze della guerra in Siria: il padre ha perso una gamba a seguito di un bombardamento, mentre il piccolo è nato senza braccia né gambe a causa di un attacco chimico che ha coinvolto Zeynep, la mamma, quando era in attesa del figlio. Il dramma di Mustafa e Munzir si è trasformato in speranza quando il mondo ha conosciuto la loro storia attraverso lo scatto del fotografo turco Aslan che ha vinto il Sipa 2021 e provocato una grande mobilitazione. Ieri padre e figlio sono arrivati in Italia. E ora il medico che si prenderà cura di loro racconta quali sono le sfide e le difficoltà che li aspettano. Padre e figlio sono diventati – anche se, probabilmente, non lo avrebbero mai voluto – i simboli della guerra in Siria. Grazie a quello scatto, però, per ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022), sei anni, e Munzir, 35 anni, sono vittime delle gravissime conseguenze della guerra in Siria: il padre ha perso una gamba a seguito di un bombardamento, mentre il piccolo è nato senza braccia né gambe a causa di un attacco chimico che ha coinvolto Zeynep, la mamma, quando era in attesa del figlio. Il dramma die Munzir si è trasformato in speranza quando il mondo ha conosciuto la loro storia attraverso lo scatto del fotografo turco Aslan che ha vinto il Sipa 2021 e provocato una grande mobilitazione. Ieri padre e figlio sono arrivati in Italia. E ora il medico che si prenderà cura di loroquali sono lee le difficoltà che li aspettano. Padre e figlio sono diventati – anche se, probabilmente, non lo avrebbero mai voluto – i simboli della guerra in Siria. Grazie a quello scatto, però, per ...

