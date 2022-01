Coppa Italia FIT TPRA by Noberasco: un must per gli amatori (Di sabato 22 gennaio 2022) Ma prima di pensare alla fase conclusiva, per gli amatori di tutta Italia è il momento di ultimare le iscrizioni sul portale www.TPRAtennis.it, il cui termine è stato prorogato fino al 7 febbraio per ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Ma prima di pensare alla fase conclusiva, per glidi tuttaè il momento di ultimare le iscrizioni sul portale www.tennis.it, il cui termine è stato prorogato fino al 7 febbraio per ...

Advertising

IFTVofficial : The Coppa Italia Quarter-Finals are SET! ?????? - OfficialSSLazio : ?? Quando #LazioAtalanta ha assegnato una Coppa Italia... #CMonEagles ?? - CB_Ignoranza : Arturo Calabresi, figlio dell’attore Paolo Calabresi che interpreta Biascica in Boris, ha segnato in Coppa Italia p… - LegaleDella : @mattestockk @nicoloandreozzi @RafAuriemma E voi che siete a -5 dal Napoli sareste in lotta per lo scudetto più del… - sole24ore : ?? Addio a Gianni #DiMarzio, l’allenatore che scoprì #Maradona in Argentina. Nel 1977 guidò il Napoli di Corrado Fer… -