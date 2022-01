Claudia Baiocco, malata di cancro scrive una lettera aperta ai No vax: “Hanno mostrato egoismo e totale mancanza di senso civico” (Di sabato 22 gennaio 2022) “Sono malata di cancro e forse non avrò ancora molto da vivere ed è per questo che ho deciso di scrivere una lettera aperta ai furbetti del Green pass che, facendo finta di essersi inoculati il vaccino anti Covid, Hanno mostrato egoismo e totale mancanza di senso civico che mi ha prima indignata e poi demoralizzata”. È quanto si legge nella lettera aperta che Claudia Baiocco, portavoce del sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, ha divulgato tramite l’Ansa. La scelta di raccontare la propria malattia e spiegare le ragioni della propria indignazione,Baiocco l’ha presa all’indomani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) “Sonodie forse non avrò ancora molto da vivere ed è per questo che ho deciso dire unaai furbetti del Green pass che, facendo finta di essersi inoculati il vaccino anti Covid,diche mi ha prima indignata e poi demoralizzata”. È quanto si legge nellache, portavoce del sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, ha divulgato tramite l’Ansa. La scelta di raccontare la propria malattia e spiegare le ragioni della propria indignazione,l’ha presa all’indomani ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @agorarai: Il Prof. @preglias commenta l'amarezza di Claudia Baiocco, portavoce del sindaco di Civitanova Marche e malata oncologica: 'A… - vallycolombari : RT @La7tv: #lariachetira Claudia Baiocco: 'Fanno finta di essere vaccinati e vengono in contatto con noi malati oncologici. Faccio parte di… - isamiccoli52 : RT @myrtamerlino: Non si può restare indifferenti alle parole di Claudia #Baiocco che da più di 2 anni combatte contro un tumore. Il suo ap… - PiazzaSimonetta : RT @La7tv: #lariachetira Claudia Baiocco: 'Fanno finta di essere vaccinati e vengono in contatto con noi malati oncologici. Faccio parte di… - CronacheMc : L'INTERVISTA a Claudia Baiocco che dopo la sua lettera ha smosso l'opinione pubblica nazionale: «Ho voluto racconta… -