Clasica Comunitat Valenciana 2022: startlist ed elenco partecipanti. Ci sono la Bardiani e la Eolo Kometa

Tutto pronto per la prima corsa di ciclismo su strada in Europa in questa stagione. Appuntamento domani con la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València 2022. startlist non del tutto ricca di partecipanti di lusso, con le formazioni World Tour assenti. Ci sono però due squadre italiane e diversi corridori del Bel Paese. Andiamo a scoprire nel dettaglio la lista di partenza. 

startlist Clasica Comunitat Valenciana 2022 

1. TotalEnergies 
1 BONIFAZIO Niccolò 
2 DOUBEY Fabien 
3 DUJARDIN Sandy 
4 JOUSSEAUME Alan 
5 LAWLESS Chris 
6 OURSELIN Paul 
7 GRELLIER Fabien 
8 SOUPE Geoffrey 

2. Euskaltel – Euskadi 
11 AZPARREN Xabier Mikel 
12 SOTO Antonio Jesús 
13 ANGULO Antonio 
14 LOBATO Juan José 
15 BOU ...

