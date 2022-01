Bonus casalinghe 2022: i requisiti e come ottenerlo (Di sabato 22 gennaio 2022) Bonus casalinghe 2022 Il Ministero della Pari Opportunità ha previsto una misura per arginare le disparità di genere: tutti i dettagli Il Ministero delle Pari Opportunità per colmare il divario di genere ha destinato un Bonus per le casalinghe e i casalinghi. L’obiettivo è quello di accrescere la formazione e l’inclusione sociale di donne e uomini che esercitano attività domestica. Un nuovo strumento arriva a tutela delle casalinghe (via web)In tal caso, però, gli aventi diritto non beneficeranno di nessun assegno mensile, ma potranno godere di un fondo per la formazione digitale. Il Decreto Agosto 2020 ha stanziato delle risorse pari a tre milioni di euro per accrescere le opportunità di lavoro per quei soggetti che praticano delle attività senza ricevere alcun ... Leggi su vesuvius (Di sabato 22 gennaio 2022)Il Ministero della Pari Opportunità ha previsto una misura per arginare le disparità di genere: tutti i dettagli Il Ministero delle Pari Opportunità per colmare il divario di genere ha destinato unper lee i casalinghi. L’obiettivo è quello di accrescere la formazione e l’inclusione sociale di donne e uomini che esercitano attività domestica. Un nuovo strumento arriva a tutela delle(via web)In tal caso, però, gli aventi diritto non beneficeranno di nessun assegno mensile, ma potranno godere di un fondo per la formazione digitale. Il Decreto Agosto 2020 ha stanziato delle risorse pari a tre milioni di euro per accrescere le opportunità di lavoro per quei soggetti che praticano delle attività senza ricevere alcun ...

Advertising

infoiteconomia : Come si presenta la domanda per il Bonus Casalinghe? - infoiteconomia : Bonus casalinghe 2022, come funziona e come ottenerlo - CinqueColonne : Il 2022 è da poco iniziato e con lui anche i bonus per le categorie in difficoltà. Una novità è il bonus casalinghe… - infoiteconomia : Bonus casalinghe 2022 per i corsi di formazione: cos’è e come funziona - infoiteconomia : Bonus casalinghe 2022: come presentare la domanda e fino a quando c’è tempo -