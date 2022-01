Traffico Roma del 21-01-2022 ore 13:30 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione venerdì trovate la scuoto un incidente con code segnalato sulla Salaria all’altezza di Castel Giubileo in direzione del raccordo anulare un altro incidente code segnalato sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana nelle due direzioni rallentamenti invece in zona Eur a per lavori su via delle Tre Fontane all’altezza di via dell’Artigianato il Traffico è regolato da semaforo rallentamenti anche su via del Tintoretto rallentamenti per lavori sono segnalati poi su via Portuense tra Viale Isacco Newton e via di Affogalasino lavori di pulizia Sono in corso a Firenze in piazza Elio Rufino non si escludono rallentamenti sino alle 15:30 anche all’ardeatino si lavora per la manutenzione e il decoro di viale di Tor Marancia tra via Andrea Mantegna via Cristoforo Colombo possibili rallentamenti anche qui per la durata ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione venerdì trovate la scuoto un incidente con code segnalato sulla Salaria all’altezza di Castel Giubileo in direzione del raccordo anulare un altro incidente code segnalato sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana nelle due direzioni rallentamenti invece in zona Eur a per lavori su via delle Tre Fontane all’altezza di via dell’Artigianato ilè regolato da semaforo rallentamenti anche su via del Tintoretto rallentamenti per lavori sono segnalati poi su via Portuense tra Viale Isacco Newton e via di Affogalasino lavori di pulizia Sono in corso a Firenze in piazza Elio Rufino non si escludono rallentamenti sino alle 15:30 anche all’ardeatino si lavora per la manutenzione e il decoro di viale di Tor Marancia tra via Andrea Mantegna via Cristoforo Colombo possibili rallentamenti anche qui per la durata ...

