Serie A 2021/2022: le statistiche della 23esima giornata (Di venerdì 21 gennaio 2022) Venerdì 21 gennaio alle 20,45 la partita Verona-Bologna apre la 23° giornata di Serie A: i gialloblù non vincono in campionato contro i rossoblù dal 4 aprile 2016 (1-0 al Dall’Ara), da allora quattro successi per i felsinei (tra i quali il trionfo del 13 settembre 2021) e tre pareggi. Sabato 22 gennaio alle 15,00 il Genoa ospita l’Udinese: i bianconeri non perdono contro i rossoblù nel torneo dal 21 febbraio 2016 (2-1 in questo stadio), a questa sconfitta infatti sono seguite sei vittorie e cinque pareggi, la squadra di Cioffi non ha fatto meglio con una singola avversaria nella competizione (11 partite di imbattibilità anche contro il Cagliari tra il 1981 e il 1995). Esordio sulla panchina del grifone di Alexander Blessin che sostituisce l’esonerato Shevchenko, alle 18,00 l’Inter riceve il Venezia: i lagunari si sono aggiudicati sei ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Venerdì 21 gennaio alle 20,45 la partita Verona-Bologna apre la 23°diA: i gialloblù non vincono in campionato contro i rossoblù dal 4 aprile 2016 (1-0 al Dall’Ara), da allora quattro successi per i felsinei (tra i quali il trionfo del 13 settembre) e tre pareggi. Sabato 22 gennaio alle 15,00 il Genoa ospita l’Udinese: i bianconeri non perdono contro i rossoblù nel torneo dal 21 febbraio 2016 (2-1 in questo stadio), a questa sconfitta infatti sono seguite sei vittorie e cinque pareggi, la squadra di Cioffi non ha fatto meglio con una singola avversaria nella competizione (11 partite di imbattibilità anche contro il Cagliari tra il 1981 e il 1995). Esordio sulla panchina del grifone di Alexander Blessin che sostituisce l’esonerato Shevchenko, alle 18,00 l’Inter riceve il Venezia: i lagunari si sono aggiudicati sei ...

Advertising

OptaPaolo : 39 - L’Inter non è andata a segno in una gara di Serie A per la prima volta da gennaio 2021 (0-0 contro l’Udinese),… - LegaProOfficial : ???? Con l’Album @figurinepanini c’è la Digital Collection della #SerieC: presentata ufficialmente una delle grandi n… - andgiov90 : RT @CorteCost: Sentenze che ci hanno cambiato la vita: il primo #trailer della nuova serie di #podcast della Corte costituzionale. Alcune… - sportface2016 : #SerieA 2021/2022: le statistiche della 23esima giornata - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Squid Game, Netflix conferma finalmente la seconda stagione Per lui, infatti, Squid Game - attestatasi come la serie Netflix più vista al mondo nel 2021 - si affianca ad altri titoli forti e rappresentativi che torneranno nei prossimi mesi, come Bridgerton di ...

Piccoli gesti, grandi crimini, campagna anti - abbandono mozziconi ... giunta a conclusione dopo aver coinvolto nel 2021 le città di Bari, Fermo, Catania e San Felice ...valore perché permette di raccogliere in maniera scientifica quelli che sono gli impatti di una serie ...

Covid: Inter-Venezia a forte rischio rinvio, veneti con 15 positivi. In dubbio anche Napoli-Salernitana Eurosport.it Squid Game 2: Netflix conferma la produzione della seconda stagione Netflix ha confermato ufficialmente la produzione di Squid Game 2, la seconda stagione della serie coreana che è diventata in poco tempo tra le più viste al mondo. Ufficiale il ritorno di Squid game: ...

e-work ha intenzioni serie… Dopo aver chiuso il 2021 con un fatturato di 165 milioni e una crescita del 20%, per il 2022 e-work, ha intenzione di crescere ancora.

Per lui, infatti, Squid Game - attestatasi come laNetflix più vista al mondo nel- si affianca ad altri titoli forti e rappresentativi che torneranno nei prossimi mesi, come Bridgerton di ...... giunta a conclusione dopo aver coinvolto nelle città di Bari, Fermo, Catania e San Felice ...valore perché permette di raccogliere in maniera scientifica quelli che sono gli impatti di una...Netflix ha confermato ufficialmente la produzione di Squid Game 2, la seconda stagione della serie coreana che è diventata in poco tempo tra le più viste al mondo. Ufficiale il ritorno di Squid game: ...Dopo aver chiuso il 2021 con un fatturato di 165 milioni e una crescita del 20%, per il 2022 e-work, ha intenzione di crescere ancora.