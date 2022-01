Scritta no vax davanti scuola a Palermo,"Bambini non si toccano" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Scritte no vax alla direzione didattica Raciti in via Tindari a Palermo dove l'Asp ha ripreso le attività di vaccinazioni nelle scuole. Una frase rossa "i Bambini non si toccano" è stata trovata ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Scritte no vax alla direzione didattica Raciti in via Tindari adove l'Asp ha ripreso le attività di vaccinazioni nelle scuole. Una frase rossa "inon si" è stata trovata ...

Advertising

TgrRaiSicilia : #Palermo, scritta #novax davanti a una scuola. La frase 'i bambini non si toccano' è stata trovata davanti all'ingr… - ilSicilia : #Cronaca #novax “I bambini non si toccano”, scritta no vax davati una scuola a Palermo: il plesso è stato allestito… - serenel14278447 : Basta!:'BERGAMO Nuova scritta al cimitero di Nembro, l’ultimo oltraggio dei no vax: «Protocolli assassini» di Redaz… - PasqualeM85 : RT @madforfree: La #LetteraBce fu scritta dal candidato al @Quirinale #Draghi all’altro candidato, @berlusconi. Il rispetto degli “indicato… - Henry_whites : RT @madforfree: La #LetteraBce fu scritta dal candidato al @Quirinale #Draghi all’altro candidato, @berlusconi. Il rispetto degli “indicato… -