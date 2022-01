Sardegna e Puglia in zona gialla. La Sicilia passa in arancione insieme ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. L’Iss: “La curva inizia a stabilizzarsi” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Puglia e Sardegna finiscono in zona gialla e Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione. È quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale delL’Iss (leggi l’articolo). Per quanto riguarda la Sardegna, ha determinare il cambio di colore è stata l’impennata dei ricoveri nell’ultima settimana. L’occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid ha infatti superato la soglia di saturazione del 15% negli ultimi due giorni. Il limite del 10% dei posti letto in terapia intensiva era già stato superato dal 6 dicembre e ora si attesa sul 15%. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022)finiscono inin. È quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale del(leggi l’articolo). Per quanto riguarda la, ha determinare il cambio di colore è stata l’impennata dei ricoveri nell’ultima settimana. L’occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid ha infatti superato la soglia di saturazione del 15% negli ultimi due giorni. Il limite del 10% dei posti letto in terapia intensiva era già stato superato dal 6 dicembre e ora si attesa sul 15%. ...

