Sanremo 2022 | Rettore e Ditonellapiaga | “Siamo una coppia esplosiva”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “Il cuore deve continuare a battere, a pulsare. Il cuore è un muscolo e noi abbiamo i muscoli bollenti!”. Parole incendiarie, con cui sbarca a, dopo 28 anni, un’icona della musica nazionale, Donatella, che salirà sul palco dell’Ariston insieme alla giovanissim e talentuosa cantautrice romana, ovvero Margherita Carducci, 24enne di gran talento e versatilità. Unagià definita, che porterà al festival una sferzata di energia e sfrontatezza con ‘Chimica’ che non è solo il titolo del brano con cui si presentano al festival. La ‘chimica’ che scorre a fiumi tra loro, è infatti evidente. Nonostante la distanza generazionale, stilistica, di percorsi di vita, questa ‘strana’ stupirà in molti. Cosa dobbiamo aspettarci dalla ...

Advertising

IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… - fanpage : #cristinasanremo40: un tam tam impressionante arriva da Twitter. Per gli utenti a #Sanremo2022 manca un solo nome:… - MagTua : #TuaCityMag #Sanremo #Sanremo2022, #Rettore e #Ditonellapiaga: “Siamo una coppia esplosiva” @Rettore_… - Cosmopolitan_IT : Sembra che il nuovo e incredibile duo Mahmood-Blanco sia già tra i preferiti di molti -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Svelate le canzoni che gli artisti porteranno durante la penultima serata del Festival di. La kermesse canora si terrà dall' 1 al 5 febbraio al Teatro Ariston . I cantanti potranno esibirsi da soli o con un ospite. Per la prima volta ci saranno anche brani dal repertorio ...Cover e duetti di: da Lauro - Bertè a Irama - Grignani, Elisa sceglie Flashdance Cover e duetti di: da Lauro - Bertè a Irama - Grignani, Elisa sceglie Flashdance Donatella ...Sanremo 2022, ecco la cover delle Vibrazioni che canteranno con Sophie and Giants Live and let die: scopriamo il testo ed il significato ...Magazine - Quali saranno i brani anni '60, '70, '80 e '90 e i duetti in programma quest’anno a Sanremo? Lo ha svelato nella serata di giovedì 20 gennaio Amadeus, che ha nuovamente scelto la formula de ...