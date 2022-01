Russia - Ucraina: scenari e tempi di una guerra ad alta intensità (Di venerdì 21 gennaio 2022) In Italia si gioca al toto presidente mentre ad Est si prepara una guerra che potrebbe avere effetti devastanti per l'intero continente. Venti di guerra La tensione è alle stelle tra Stati Uniti e ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 gennaio 2022) In Italia si gioca al toto presidente mentre ad Est si prepara unache potrebbe avere effetti devastanti per l'intero continente. Venti diLa tensione è alle stelle tra Stati Uniti e ...

Advertising

CarloCalenda : La situazione Russia/Ucraina è in rapido peggioramento. Il rischio di un conflitto cresce. Anche un intervento “lim… - Agenzia_Ansa : Vertice sull'Ucraina a Berlino, gli Usa invieranno armi. Washington ha approvato la richiesta dei Paesi baltici. Jo… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina 'scioccata' dalle parole di Biden. Lo riporta la Cnn, citando funzionari di Kiev che hanno letto nelle af… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? '#Putin ha svolto un ragionamento che è il seguente: la #Russia è una. La grande Russia ma anche la piccola Russia ovvero l'… - agimediata : Non è la Russia che ci sta minacciando,siamo noi che stiamo minacciando la Russia. La #Russia non ha forze ai nostr… -