Rugby, Challenge cup: Zebre Parma, con Worcester a caccia della prima vittoria (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vincere per cancellare lo zero dalla colonna dei successi stagionali, sommando le partite di Challenge Cup e quelle di United Rugby Championship. Vincere per provare almeno matematicamente a rientrare in corsa per gli ottavi di finale. È questo l’obiettivo delle Zebre Parma che sabato sono impegnate nel match casalingo contro i Worcester Warriors. Inglesi che precedono la franchigia federale in classifica con 4 punti (zero, invece, per la squadra di Parma), mentre il terzo posto è distante ben otto lunghezze ed è occupato da Biarritz. Per le Zebre, però, l’obiettivo principale è ritrovare quella vittoria che manca ormai da quasi un anno, mettersi alle spalle il lungo stop causa Covid e iniziare la seconda fase del torneo dopo l’esonero di Michael ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vincere per cancellare lo zero dalla colonna dei successi stagionali, sommando le partite diCup e quelle di UnitedChampionship. Vincere per provare almeno matematicamente a rientrare in corsa per gli ottavi di finale. È questo l’obiettivo delleche sabato sono impegnate nel match casalingo contro iWarriors. Inglesi che precedono la franchigia federale in classifica con 4 punti (zero, invece, per la squadra di), mentre il terzo posto è distante ben otto lunghezze ed è occupato da Biarritz. Per le, però, l’obiettivo principale è ritrovare quellache manca ormai da quasi un anno, mettersi alle spalle il lungo stop causa Covid e iniziare la seconda fase del torneo dopo l’esonero di Michael ...

Advertising

Dtti_digitale : Il meglio del grande rugby europeo a livello di club è su Sky, grazie all’Heineken Champions Cup e alla European Ch… - Rugbymeet : Le immagini della vittoria di Benetton sui Dragons [VIDEO] Tre mete per i Leoni nell'ultima di #ChallengeCup… - infoitsport : Rugby - Challenge Cup: i risultati della 3^ giornata e la situazione del Benetton in ottica passaggio del turno - infoitsport : Challenge Cup Rugby, Benetton Treviso - Dragons in diretta tv e streaming: dove vederla, canale - infoitsport : Benetton nega il bonus ai Dragons e vince 23 a 9 - Rugby Challenge Cup -