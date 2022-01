Ricordo del guru della moda: André Leon Talley (Di venerdì 21 gennaio 2022) Life&People.it Si è spento martedì, 18 Gennaio, all’età di 73 anni il leggendario giornalista e guru della moda André Leon Talley; ex direttore creativo della rivista americana Vogue, collega e amico di Anna Wintour. Chi era André Leon Talley? Talley era una specie di unicorno nell’industria della moda e un giornalista preparatissimo; un faro di glamour, lusso e sfarzo la cui carriera nel fashion-giornalismo è durata sei decenni. Ma più di tutto è stato il primo uomo di colore ad essere direttore creativo di Vogue dal 1988 al 1995 e poi di nuovo dal 1998 al 2013. Pioniere del gusto nero in un’industria notoriamente bianca ed elitaria; caro amico e mentore di ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 21 gennaio 2022) Life&People.it Si è spento martedì, 18 Gennaio, all’età di 73 anni il leggendario giornalista e; ex direttore creativorivista americana Vogue, collega e amico di Anna Wintour. Chi eraera una specie di unicorno nell’industriae un giornalista preparatissimo; un faro di glamour, lusso e sfarzo la cui carriera nel fashion-giornalismo è durata sei decenni. Ma più di tutto è stato il primo uomo di colore ad essere direttore creativo di Vogue dal 1988 al 1995 e poi di nuovo dal 1998 al 2013. Pioniere del gusto nero in un’industria notoriamente bianca ed elitaria; caro amico e mentore di ...

