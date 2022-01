Quirinale: dl elettori positivi, spostamento solo per voto, mezzi propri, pernotto in isolamento (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Potranno spostarsi solo per votare, su mezzi propri, non sostare in luoghi pubblici, avere contatti solo con le persone coinvolte nella predisposizione delle votazioni, nel drive-in esterno a Montecitorio. pernotto e pasti consentiti solo nelle sedi indicate per l'isolamento, indossare sempre, al chiuso e all'aperto, la mascherina Ffp2. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del dl varato oggi dal governo per consentire ai grandi elettori positivi di votare per il Presidente della Repubblica, come chiesto a gran voce dai parlamentari. "Attesa la richiesta formulata dal Parlamento, al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Potranno spostarsiper votare, su, non sostare in luoghi pubblici, avere contatticon le persone coinvolte nella predisposizione delle votazioni, nel drive-in esterno a Montecitorio.e pasti consentitinelle sedi indicate per l', indossare sempre, al chiuso e all'aperto, la mascherina Ffp2. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del dl varato oggi dal governo per consentire ai grandidi votare per il Presidente della Repubblica, come chiesto a gran voce dai parlamentari. "Attesa la richiesta formulata dal Parlamento, al fine di garantire l'esercizio del diritto diper l'elezione del Presidente della Repubblica, i ...

