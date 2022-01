(Di venerdì 21 gennaio 2022) MILANO – “come sempre è impegnato per tenere unito il centrodestra, come è unito, e concordare con gli alleati le mosse” sul. “ci sarà il vertice dove, come era stato detto,lae soprattutto ascolterà cosa diranno gli altri che hanno incontrato i leader degli altri partiti”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo, interpellato al termine della riunione ad Arcore con Silvioe i vertici di Forza Italia. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Quirinale, Barelli: 'Berlusconi domani probabilmente scioglierà la riserva' - infoitinterno : Quirinale: Barelli (FI), domani Cav scioglierà la riserva - infoitinterno : #FLASH# QUIRINALE: BARELLI (FI), DOMANI CAV SCIOGLIERÀ LA RISERVA - LaStampa : Quirinale, vertice Forza Italia ad Arcore con Berlusconi: presenti Ronzulli, Bernini, Barelli e Confalonieri - giovann92669360 : RT @martinoloiacono: ??#Quirinale: Barelli, domani Berlusconi scioglierà riserva (ANSA) -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Barelli

... ma al termine di una riunione ad Arcore il capogruppo Paolofa sapere che "molto ... Che questo significhi via libera a Mario Draghi per il, però, ancora non è sicuro: nel M5s ancora ...Leggi anche, centrodestra: domani vertice Berlusconi - Salvini - Meloni Silvio Berlusconi,... con i capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Paolo. Presenti, inoltre, la ...(LaPresse) Silvio Berlusconi dovrebbe sciogliere già domani, sabato 22 gennaio, la riserva sulla sua candidatura al Quirinale. Lo ha detto il capogruppo ...Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha riunito i vertici del suo partito in vista dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.