Milan, Giroud: “Scudetto? Convinto che resteremo in corsa fino all’ultimo” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato delle ambizioni Scudetto dei rossoneri e crede di poter lottare con l'Inter fino all'ultimo Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Olivier, attaccante del, ha parlato delle ambizionidei rossoneri e crede di poter lottare con l'Interall'ultimo

Advertising

TuttoMercatoWeb : Milan, Giroud scherza: 'Zlatan fa bene in trasferta e io in casa. Domenica infatti gioco io' - AntoVitiello : #Leao: “Il gol? Volevo crossare perché abbiamo giocatori molto forti in area come Giroud o Ibra. Rinnovo? Il #Milan… - acmilan : ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ??… - sportface2016 : Le parole di Olivier #Giroud alla viglia di #MilanJuve - _3nike : RT @annarosacosta: Non ho capito: Cristo avrebbe consigliato a #Giroud di non venire all'@Inter e di andare al Milan? Sono stufa di queste… -