Mattarella firma dl su voto parlamentari positivi al Covid

ROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge su "disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del presidente della Repubblica". Il provvedimento è relativo a quei parlamentari e delegati regionali impossibilitati a spostarsi perché colpiti da Covid o in quarantena.

Mattarella firma dl su voto parlamentari positivi Covid Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge su "disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del presidente della Repubblica". Il provvedimento è ...

