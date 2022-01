LIVE – Biathlon, individuale femminile Anterselva 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 21 gennaio 2022) La DIRETTA testuale dell’individuale femminile di Anterselva, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Dopo gli uomini, impegnati ieri, è tempo di scendere in pista anche per le donne nella tappa italiana di Anterselva. Atlete al via a partire dalle ore 14.15. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 AGGIORNA LA DIRETTA 14:32 – Tandrevold è la prima ad arrivare al secondo poligono: nonostante la molta calma messa nel calibrare i colpi, arriva un errore all’ultimo sparo. 14:31 – Grande prestazione di Wierer al primo poligono, zero errori e colpi sparati con grande velocità. 14:30 – Innerhofer guida al km 4.2 ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Latestuale dell’di, valido per la Coppa del Mondo 2021/di. Dopo gli uomini, impegnati ieri, è tempo di scendere in pista anche per le donne nella tappa italiana di. Atlete al via a partire dalle ore 14.15. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. DOVE SEGUIRE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINOAGGIORNA LA14:32 – Tandrevold è la prima ad arrivare al secondo poligono: nonostante la molta calma messa nel calibrare i colpi, arriva un errore all’ultimo sparo. 14:31 – Grande prestazione di Wierer al primo poligono, zero errori e colpi sparati con grande velocità. 14:30 – Innerhofer guida al km 4.2 ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Anterselva: Wierer va a caccia del podio nell'Individuale, è lotta aperta per la coppa di specialità #biathlon #21G… - neveitalia : LIVE da Anterselva: Wierer va a caccia del podio nell'Individuale, è lotta aperta per la coppa di specialità… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Anterselva per la 20 km maschile: tante novità tra ritorni ed assenze e una coppa che è sempre più francese #biathl… - neveitalia : LIVE da Anterselva per la 20 km maschile: tante novità tra ritorni ed assenze e una coppa che è sempre più francese… - zazoomblog : LIVE Biathlon 20 km Individuale Anterselva 2022 in DIRETTA: gli azzurri devono sbagliare poco per stupire -… -