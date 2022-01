Le sirene tedesche non attireranno la Bce nella trappola dei tassi. Parla Fitoussi (Di venerdì 21 gennaio 2022) La spallata è nell’aria. Presto o tardi la Banca centrale tedesca busserà alla porta di Christine Lagarde per chiedere quella stretta monetaria che le banche tedesche aspettano da tempo. Con un’inflazione oltre il 5%, il sistema industriale teutonico rischia di non reggere all’urto. La spia si è accesa con il bund decennale, il titolo di debito di riferimento in Ue, che è appena tornato in territorio positivo. Era dal 2019 che aveva un ritorno negativo. È il primo segnale di una normalizzazione della politica monetaria dopo i maxi stimoli pandemici che hanno iniettato liquidità per evitare che l’emergenza sanitaria si trasferisse in modo massiccio all’economia reale. Solo un film? Le cose andranno davvero così? La spunteranno i tedeschi? Formiche.net ne ha Parlato con Jean-Paul Fitoussi, economista e professore emerito all’Institut ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) La spallata è nell’aria. Presto o tardi la Banca centrale tedesca busserà alla porta di Christine Lagarde per chiedere quella stretta monetaria che le bancheaspettano da tempo. Con un’inflazione oltre il 5%, il sistema industriale teutonico rischia di non reggere all’urto. La spia si è accesa con il bund decennale, il titolo di debito di riferimento in Ue, che è appena tornato in territorio positivo. Era dal 2019 che aveva un ritorno negativo. È il primo segnale di una normalizzazione della politica monetaria dopo i maxi stimoli pandemici che hanno iniettato liquidità per evitare che l’emergenza sanitaria si trasferisse in modo massiccio all’economia reale. Solo un film? Le cose andranno davvero così? La spunteranno i tedeschi? Formiche.net ne hato con Jean-Paul, economista e professore emerito all’Institut ...

Le sirene tedesche non attireranno la #Bce nella trappola dei tassi. Parla @JeanPaulFitous2

Ultime Notizie dalla rete : sirene tedesche De Jong via dal Barcellona: sirene inglesi e tedesche per il centrocampista Continua il pressing del Chelsea per Frenkie de Jong . Ultime calcio De Jong lascerà il Barcellona Il centrocampista olandese, piace a Thomas Tuche l e la società londinese ha messo sul piatto 40 ...

Sampdoria, Chabot piace in Serie A e non solo: sirene anche da Francia e Germania ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Sampdoria: Chabot piace molto in Serie A ma non solo. Sul difensore anche squadre francesi e tedesche La Sampdoria non fa muro alla partenza di Julian Chabot. Il difensore tedesco, assente contro il Torino per squalifica, ha mercato in Serie A dove la Salernitana si è già fatta avanti. Sul ...

De Jong lascia il Barça? Sirene inglesi e tedesche per il centrocampista, ma il club spara alto Tutto Napoli Calciomercato Atalanta, sirene dall’Inghilterra: assalto a due stelle di Gasperini L'Atalanta, in questa sessione di calciomercato, deve far muro attorno a due assi della rosa di Gasperini, inseguiti dal club inglese ...

Robin Gosens, tra ritorno e sirene di mercato Era il 29 settembre scorso, uscito all'undicesimo minuto di Atalanta-Young Boys di Champions League, Robin Gosens non ha più messo piede in campo.

