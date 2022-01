Le condizioni di Mino Raiola: è stato dimesso dall’ospedale, smentite le ultime voci (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni di salute di Mino Raiola, agente di calcio ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute, secondo quanto dichiarato dallo staff per “controlli di routine”. Secondo quanto dichiarato da fonti vicine al procuratore, il classe 1967 non sarebbe stato in terapia intensiva e i controlli effettuati erano programmati da tempo, come confermato dal suo staff. Secondo le ultime notizie, l’agente di Ibrahimovic, Donnarumma e de Ligt sarebbe stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Raiola sta bene e la voce sul peggioramento delle sue condizioni di salute sarebbe una fake news. La notizia era stata lanciata da un giornale tedesco ed era stata prontamente ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arrivano aggiornamenti positivi sulledi salute di, agente di calcio ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute, secondo quanto dichiarato dallo staff per “controlli di routine”. Secondo quanto dichiarato da fonti vicine al procuratore, il classe 1967 non sarebbein terapia intensiva e i controlli effettuati erano programmati da tempo, come confermato dal suo staff. Secondo lenotizie, l’agente di Ibrahimovic, Donnarumma e de Ligt sarebbeSan Raffaele di Milano.sta bene e la voce sul peggioramento delle suedi salute sarebbe una fake news. La notizia era stata lanciata da un giornale tedesco ed era stata prontamente ...

